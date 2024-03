Milde Temperaturen: Karsamstag verspricht Traumwetter in der Steiermark

Lediglich am Nachmittag können über dem Bergland etwas stärkere Bewölkungszonen auftreten, ansonsten präsentiert sich der Himmel größtenteils nur gering bewölkt oder sogar wolkenlos. In der Obersteiermark ist tagsüber mit einem lebhaften bis kräftigen Wind aus südlichen Richtungen zu rechnen, der in exponierten Lagen sogar stürmisch werden kann. Auch im Oststeirischen Hügelland sind am Nachmittag stärkere Windböen möglich, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen. Was die Temperaturen betrifft, dürfen sich die Steirer auf rekordverdächtig milde Werte freuen. Die Höchsttemperaturen liegen voraussichtlich zwischen 18 und 25 Grad, was perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten oder einen entspannten Tag im Freien verspricht.