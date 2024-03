Saharastaub liegt in der Luft: So wird das Wetter am Karsamstag

Mit teils föhnigem Südwind setzt sich am Karsamstag in Kärnten sehr sonniges und trockenes Wetter durch. „Allerdings liegt Saharastaub in der Luft, weshalb es vor allem am Nachmittag auch diesig sein kann“, so die Meteorologen von Geosphere Austria. Im Laufe des Nachmittags werden die Wolken dann von Süden her wieder dichter. Es kommt aber nur zu einzelnen Regenschauern.