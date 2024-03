Abgestürzt: Alkolenker (38) überschlug sich mit Auto

Veröffentlicht am 30. März 2024, 06:24 / ©pixabay.com

Am Freitagabend, 29. März, lenkte ein 38-jähriger Pkw-Lenker sein Fahrzeug in Fließ auf einer Gemeindestraße bergwärts. Dabei geriet er auf eine ansteigende Bergmauer von der das Fahrzeug nach rund drei Metern Fahrt auf die Fahrbahn stürzte und auf dem Dach liegen blieb. Der unverletzte Lenker konnte sich selbst aus dem Pkw befreien. Es entstand schwerer Sachschaden. Ein Alkotest verlief positiv. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen.