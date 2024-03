Kinderaugen strahlen: „Soldaten mit Herz“ unterstützen den Osterhasen

Der Verein „Soldaten mit Herz“ überraschte das SOS-Kinderdorf in Moosburg mit zahlreichen Goodies und Leckereien fürs Osternest. Über 30 liebevoll ausgewählte Geschenke wurden überreicht, um den jungen Bewohnern ein fröhliches Osterfest zu bescheren. Neben Nintendo Switch und Brettspielen sowie Lese- und Malbüchern erhielten die Kinder auch spezielle Eishockey-Fanartikel der Rotjacken und Wölfe vom EC KAC und vom HC Pustertal.

Freude schenken

„Mit jedem Geschenk möchten wir dem Osterhasen ein bisschen unter die Arme greifen und dadurch ein Lächeln auf die Gesichter der Kinder zaubern. Die Auswahl der Eishockey-Fanartikel erfolgte aufbauend auf unsere ‚Gemma Stiege 19?‘ Aktion, bei der wir die Kinder zu Spielen der Rotjacken einluden“, erzählt John Patrick Platzer, Präsident von Soldaten mit Herz. Imrana Jashari, Vizepräsidentin, fügt hinzu: „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, den Kindern unvergessliche Erlebnisse zu schenken und ihre Gesichter zum Strahlen zu bringen.“

©Soldaten mit Herz ©Soldaten mit Herz

120 Geschenke verteilt

„Wir möchten nicht nur materielle Freude bringen, sondern auch Erinnerungen schaffen, die lange nachwirken. Die Aktion ist Teil unserer Mission, Kindern in schwierigen Lebenssituationen Hoffnung und Zuversicht zu geben“, so Martin Kusternigg, Schatzmeister des Vereins. Mit der Übergabe von insgesamt 120 Geschenken an fünf Partnerorganisationen setzt der Verein sein Engagement für benachteiligte Kinder fort und verbreitet Hoffnung und Freude in der Gemeinschaft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.03.2024 um 07:00 Uhr aktualisiert