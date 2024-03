Stoppschild übersehen: Auto kollidierte mit Zug

Veröffentlicht am 30. März 2024, 06:56 / ©Pixabay/ Peter van de Ven

Gegen 20.15 Uhr fuhr ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem Pkw auf der Gemeindestraße von Donnersdorf kommend in Richtung B 69. Bei der kurz vor der Bundesstraße befindlichen Eisenbahnkreuzung dürfte der Pkw-Lenker das Stoppschild sowie den herannahenden Zug übersehen haben und kollidierte mit diesem. Dadurch wurde der Pkw nach links in das angrenzende Brückengeländer geschleudert; am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Lenker verletzt

Während die sechs Zuginsassen sowie die beiden Lokführer unverletzt blieben, erlitt der 54-jährige Pkw-Lenker Verletzungen unbestimmten Grades. Der Mann wurde nach der medizinischen Erstversorgung in das LKH Feldbach gebracht. Für die Zuginsassen wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Nach Besichtigung der Unfallstelle durch Experten der ÖBB konnte die Bahnstrecke wieder frei gegeben werden. Die Feuerwehr Halbenrain war mit drei Fahrzeugen und insgesamt 15 Einsatzkräften vor Ort.