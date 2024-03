1.000 Unterschriften: Landwirtschaftliche Böden sollen geschützt werden

Katja Maurer, Sprecherin der betroffenen Bauern der B68 neu und Sepp Archan, Sprecher der betroffenen Bauern der B70 neu ersuchen den Steiermärkischen Landtag um zwei Dinge: zum einen wollen sie mit rechtlichen Vorschriften sicherstellen, dass die wertvollen landwirtschaftlichen Böden gesichert werden und zum anderen, dass im Zuge der anstehenden Straßenbauprojekte B 70 neu und B 68 neu keine Zwangsenteignungen von steirischem Boden stattfinden.

Ziel der Petition

„Ziel unserer Petition ist es, dass im steirischen Landtag die Sinnhaftigkeit der Straßenbauprojekte an der B68 und B70 erneut diskutiert wird. Seit Jahrzehnten wird an den Projekten geplant, die mitten durch die fruchtbarsten landwirtschaftlichen Böden der Steiermark führen. Die Grundlagen für die Planungen liegen Jahrzehnte zurück und passen aus umweltverträglicher Sicht nicht mehr in die heutige Zeit“, so Sepp Archan.

Es geht auch anders

Zahlreiche Hektar bestes Ackerland würden durch den Neubau der beiden Straßenprojekte in der Steiermark verloren gehen. Das jüngste Beispiel mit dem Aus für die Umfahrung Liezen zeige, dass auch Lösungen gefunden werden können, die nicht neue Bodenversiegelungen mit sich bringen.