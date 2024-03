Lenker baut Unfall und fährt einfach nach Hause

Veröffentlicht am 30. März 2024, 08:49 / ©BMI / Egon Weissheimer

Danach sei er einfach weitergefahren. Als die Polizeibeamten den Unfallort und die Beschädigungen an der Hausmauer begutachteten, konnten sie dort die Kennzeichentafel eines PKW feststellen. Der Zulassungsbesitzer konnte im Anschluss an ein seiner Wohnadresse angetroffen werden. Sein PKW wies eine starke Beschädigung an der Stoßstange auf.

Kein Führerschein, Alkotest verweigert

Nach dem Unfall befragt, gestand er, diesen verursacht zu haben. Die Beamten stellten am Unfalllenker Merkmale einer Beeinträchtigung fest und forderten ihn zu einem Alkomattest auf. Diesen verweigerte er. Im Zuge der weiteren Aufnahme stellten die Beamten fest, dass der Lenker nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist. Er wird der BH Salzburg Umgebung wegen mehreren Verkehrsdelikten angezeigt.