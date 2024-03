„Du bist ein Vorbild“: Ehemaliger KAC-Spieler wird zum Lebensretter

Martin Schumnig ist weit über die Kärntner Landesgrenzen hinaus wahrlich kein Unbekannter. In seiner aktiven Zeit als KAC-Profi wurde er mehrfach ausgezeichnet, Meister und er war mehrfacher Nationalspieler. Im Sommer letzten Jahres hat er seine Karriere beendet. Nun sorgt er aber einmal mehr für Schlagzeilen der guten Art: Er hat sich nämlich 2018 an der Fachhochschule Kärnten typisieren lassen und spendete nun seine Stammzellen an eine Frau in Nordamerika, wie die Organisation „Geben für Leben“ erklärt.

„Dachte nie, selbst in Frage zu kommen“

„Ein Freund machte mich damals auf die Typisierung aufmerksam und ich war sofort vom Gedanken, anderen zu helfen, angetan. Wir gingen zu zweit zur FH und haben uns Blut abnehmen lassen. Daraufhin bekam ich Monate und Jahre immer die Infos via E-Mail über Spender, Patienten und Statistiken, dachte aber nie, selbst in Frage zu kommen. Umso mehr freute ich mich Ende Jänner, dass ihr mich kontaktiert habt, um zu helfen“, erklärt Schumnig gegenüber „Geben für Leben“. Die Organisation bedankt sich abschließend noch beim ehemaligen Kärntner Eishockey-Profi mit den Worten: „Du bist ein Vorbild.“