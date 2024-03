Kurios: 20-jähriger Student versteckt Geld – das steckt dahinter

Veröffentlicht am 31. März 2024, 17:08 / ©Pixabay

Der junge Mann versteckt 10- und 20-Euro-Scheine, filmt das und postet die Videos dann auf Instagram und TikTok. Im Februar ist er auf diese kuriose Idee gekommen und will, so wie er es im Gespräch mit heute.at erwähnt, den anderen Menschen etwas Gutes tun. Für ihn steht der soziale Gedanke im Vordergrund. Insgesamt hat er schon 110 Euro ausgegeben. Die Menschen zeigen Freude, was auch auf ihn überspringt, bemerkte der Salzburger gegenüber dem österreichischen Medium.