Ostermontag in Ã–sterreich: Regen und AbkÃ¼hlung im Anmarsch

Dichte Wolken bringen verbreitet Regen, vor allem in Südstaulagen. Während es am Vormittag im Osten noch sonnig ist, ziehen bald auch dort Wolken auf und es setzt Regen ein, möglicherweise begleitet von Gewittern. Die Schneefallgrenze sinkt von West nach Ost auf 1.200 bis 2.100 Meter. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen 6 und 15 Grad und steigen am Nachmittag auf 8 bis 25 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.