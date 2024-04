Sturmböen hielten steirische Feuerwehren auf Trab

Das Osterwochenende verlief für die steirischen Feuerwehren alles andere als ruhig. Die Osterfeuer am Karsamstag forderten die Einsatzkräfte. Auch am Sonntag mussten die Florianis mehrmals ausrücken. Bäume stürzten aufgrund stürmischer Verhältnisse um und lagen auf den Straßen.

Baum stürzte auf Auto

Die Freiwillige Feuerwehr Steinberg-Rohrbach wurde zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person alarmiert. Ein Baum fiel auf das Auto. Der Lenker hatte aber „Glück im Unglück“ und wurde nur leicht verletzt. Näheres zu diesem Einsatz kannst du hier nachlesen.

©FM Raphael Pöllinger und LM d.V. Markus Dirnberger ©FM Raphael Pöllinger und LM d.V. Markus Dirnberger

Einsatz auf L385

Auch die Feuerwehr Deutschfeistritz wurde durch die Landesleitzentrale Steiermark gegen 18 Uhr alarmiert: Ein Baum war auf die L385 in der Übelbacherstrasse gestürzt, so lautete der Grund. 14 Mitglieder rückten aus und konnten den Baum mittels Kettensäge rasch entfernen. Nach etwa 30 Minuten war der Einsatz beendet und die Florianis konnten wieder in das Feuerwehrhaus einrücken, wo weitere zehn Mitglieder in Bereitschaft standen.

©Feuerwehr Deutschfeistritz ©Feuerwehr Deutschfeistritz

Ein Einsatz folgte auch den nächsten

Nahezu zeitgleich wurde die Freiwillige Feuerwehr Fresing-Kitzeck zum Einsatz alarmiert: „Baum über Straße“, diesen Einsatzbefehl bekamen heute einige Feuerwehren in der Steiermark betreffend des starken Windes durch ihre Diensthabenden Florianstationen bei der Einsatzabfrage per Funk durchgegeben. So auch die FF Fresing-Kitzeck, die mit elf Einsatzkräften zum Ortsteil Greith ausrückte, wo ein umgestürzter Baum einen Gemeindeweg blockierte. Noch auf der Anfahrt bekamen die Florianis per Funk eine weitere Einsatzaderesse durchgegeben, wobei wieder ein Baum, diesmal handelte es sich um eine Gemeindestraße im Ortsteil Neurath, die Fahrbahn blockierte. Beide Einsatzadressen konnten innerhalb kürzester Zeit abgearbeitet werden und die Feuerwehr wieder ins Rüsthaus zurückkehren.