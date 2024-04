Vandalismus am Ostersonntag: 27 Fahrzeuge beschädigt

In den frühen Morgenstunden dürfte der oder die Unbekannte die offenbar mutwilligen Sachbeschädigungen begangen haben. Dabei wurden zahlreiche Seitenspiegel von parkenden Fahrzeugen heruntergerissen bzw. -getreten. Die betroffenen Fahrzeuge waren in der Glacisstraße, in der Bergmanngasse sowie in der Grabenstraße abgestellt gewesen. Bislang konnten zumindest 27 Sachbeschädigungen festgestellt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen. Hinweise ergehen an die Polizeiinspektion Graz-Schmiedgasse unter 059133/6593.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.04.2024 um 11:10 Uhr aktualisiert