Warnstufe Rot: Kräftige Sturmböen ziehen durch das Land

Regenschauer und teils heftige Sturmböen ziehen aktuell durch ganz Österreich. Zahlreiche Feuerwehren sind bereits mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Die Meteorologen warnen nun vor den kommenden Stunden.

Wetterwarnungen in ganz Österreich

„Der stürmische Südwind erreicht in der Osthälfte des Landes in diesen Stunden seinen Höhepunkt. In den rot gewarnten Regionen werden Böen bis zu 100 km/h erwartet“, warnt die österreichische Unwetterzentrale „uzw.at“ vor wenigen Minuten. Besonders im Donauraum müssen sich Bewohner auf stürmischen Wind aus dem Westen gefasst machen, teilen die Meteorologen mit. In Teilen Kärntens, in Ober- und Niederösterreich, sowie im Burgenland und der Steiermark wurde bereits die Wetterwarnstufe „Rot“ ausgesprochen.

©screenshot „uwz“

Von 7 bis 24 Grad ist alles dabei

Nicht nur der Sturm sorgt in ganz Österreich für Unruhe. Auch die Temperaturen könnten im ganzen Land unterschiedlicher nicht sein. Während es in Bregenz aktuell mit 8 Grad noch recht frisch ist, gehen sich Salzburg heute dagegen noch bis zu 23 Grad aus. Im Laufe des Tages verdichten sich die Wolken immer mehr und die Kaltfront überquert ganz Österreich. Damit breiten sich Regen und Regenschauer allmählich auf alle Landesteile aus. Bis zum Abend bleibt es ganz im Osten und Südosten aber oft noch trocken, heißt es aktuell von der GeoSphere Austria.