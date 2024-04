Popcorn-Deo und Feuerwehr-Robben: Steirische Scherzbolde lachen sich heute schlapp

Bunt treiben es am heutigen 1. April 2024 viele Organisationen, Vereine und Unternehmen in den sozialen Medien. Bei XXXLutz verabschiedet sich kurzerhand die bekannte und beliebte Familie Putz in den Ruhestand. Nach 25 Jahren geht es für die fünfköpfige Familie nach Hollywood, heißt es in einer heutigen Presseaussendung. Im Cineplexx hingegen wird mit einer besonderen Kreation geworben: „Hol dir jetzt unser Special Edition Deo mit Popcorn-Geruch und werde so unwiderstehlich wie unser Popcorn!“, heißt es in einem Posting.

Wundersamer archäologischer Fund

Das Grazer Einkaufszentrum „MURPARK“ hat heute einen spektakuläreren archäologischen Fund beim Fliesentausch entdeckt. „Ein 6000 Jahre altes Einkaufssackerl aus der Steinzeit wurde gefunden“, heißt es in einem Posting. Schon seit der Steinzeit soll man dort Shoppen gegangen sein. „Der sensationelle Fund wurde an das Archäologiemuseum Graz übergeben“, wird weiter gescherzt.

Robben für die Feuerwehr

Seit heute gibt es weitere tierische Unterstützung bei Suchaktionen, heißt es von der Stadtfeuerwehr Kapfenberg. Am 1. April werden die neuesten Einsatzmitglieder begrüßt: zwei Robben. „Nachdem seit mehreren Jahrzehnten eine eigene Rettungs- und Suchhundestaffel bei uns installiert ist, zusätzlich für die Suche aus der Luft modernste Drohnentechnik eingesetzt wird, freut es uns besonders, dass heute zwei Feuerwehr Robben zu unserer Wehr gestoßen sind, die unsere Einsatztaucher bei der Suche ober und unter Wasser verstärken“, heißt es von der Feuerwehr.