Baum auf fahrendes Auto geknallt: Pensionisten verletzt

In vielen Teilen Österreichs treiben aktuell heftige Sturmböen ihr Unwesen. Auch in Salzburg haben die Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun. Am heutigen Vormittag, Ostermontag, 1. April 2024, fiel durch den starken Wind ein Baum auf die Bundesstraße bei Unken. Er traf ein in Richtung Salzburg fahrendes Auto.

Steine lösten sich

Die 65-jährige Fahrerin und ihr 69-jähriger Beifahrer konnten das stark deformierte Fahrzeug selbstständig verlassen. Nach der Erstversorgung brachte die Rettung die beiden Verletzten in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Unken führte die Aufräumarbeiten durch. Während der Arbeiten an der Unfallstelle lösten sich oberhalb der Bundesstraße Steine.

Totalsperre errichtet

Das herabfallende Geröll wurde vom Hangsicherungsnetz aufgefangen. Aufgrund der bestehenden Gefahr verständigten die Einsatzkräfte die Straßenmeisterei Pinzgau und den Landesgeologen. Die B178 war für rund zwei Stunden komplett gesperrt.