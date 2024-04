Einsatzkräfte vor Ort: Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf A10

/ ©FF Rennweg am Katschberg

Veröffentlicht am 1. April 2024, 16:25 / ©FF Rennweg am Katschberg

Wie die Freiwillige Feuerwehr Gmünd berichtet, ist es auf der A10 in Fahrtrichtung Villach auf Höhe Kremsbrücke heute Nachmittag zu einem Unfall gekommen. Auch die „Asfinag“ schreibt von einem „Unfall mit mehreren Fahrzeugen“. Es staut sich derzeit rund zwei Kilometer an der Unfallstelle, kurzfristig war die A10 dort in Fahrtrichtung Villach auch komplett gesperrt.

„Keine Person eingeklemmt“

„Glücklicherweise sind keine Personen eingeklemmt“, berichtet die Feuerwehr Gmünd weiter. Im Einsatz stehen zudem die Florianis aus Rennweg und St. Peter/Oberdorf. Noch ist nicht klar, wie viele Menschen wie schwer verletzt wurden.

Update 16.55 Uhr: Zwei Autos ins Schleudern geraten

Wie die Feuerwehr Rennweg nun berichtet, sind zwei Autos ins Schleudern geraten und gegen die Leiteinrichtungen gekracht. Eines der beiden Fahrzeuge ist dabei entgegen der Fahrtrichtung zu stehen gekommen. „Um den Fahrer bergen zu können wurde in Abstimmung mit dem Roten Kreuz das verunfallte Fahrzeug mittels Seilwinde von der Leitschiene weggezogen und ein besserer Zugang ermöglicht“, so die Florianis. Die weitere Versorgung übernahm dann das Rote Kreuz.

©FF Rennweg am Katschberg ©FF Rennweg am Katschberg ©FF Rennweg am Katschberg

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.04.2024 um 16:56 Uhr aktualisiert