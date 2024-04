Mediterraner Pflanzenmarkt im CITYPARK

Veröffentlicht am 3. April 2024, 11:01 / ©CITYPARK

Passend zum Frühlingsbeginn und der Zeit, in der der eigene Garten oder

Balkon wieder frühlingsfit gemacht wird, gibt es beim Pflanzenmarkt eine große

Auswahl an mediterranen Kräutern und Pflanzen, wie Zitronen- und

Olivenbäumchen, Oleander und vieles mehr. In der Fußgängerzone des CITYPARK, direkt gegenüber dem Freibereich von City Blumen, entsteht zwischen 12. und 20. April 2024 der mediterrane Pflanzenmarkt.