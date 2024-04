Zwei Schwerverletzte bei Unfall: Wagen krachte in Brückengeländer

Veröffentlicht am 3. April 2024, 19:40 / ©wellphoto-stock.adobe.com

Die 34-jährige Slowenin fuhr gemeinsam mit ihrem 23-jährigen Beifahrer (ebenfalls aus Slowenien) von Deutsch Goritz in Richtung Ratschendorf. Kurz nach 15 Uhr prallte sie im Ortsteil Ratschendorf mit ihrem Auto aus noch ungeklärter Ursache gegen ein Brückengeländer. Die 34-Jährige wurde im Pkw eingeklemmt. Die Feuerwehr (Ratschendorf, Gosdorf, Mureck) musste die Frau aus dem Fahrzeug befreien.

Ermittlungen laufen

Da ihre Verletzungen so schwer waren, war ein Alkotest am Unfallort nicht möglich. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete daraufhin eine Blutabnahme an. Weitere Ermittlungen zum Unfall werden von der Polizeiinspektion Mureck geführt.