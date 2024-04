Spatenstichfeier für nachhaltiges Wohnen in Griffen

Durch gemeinnützigen Wohnbau entstehen in Griffen leistbare und moderne Wohnungen für Familien und Paare. „Damit wird die zentrumsnahe, moderne Wohnanlage vervollständigt, die ein gelungenes Beispiel für nachhaltigen, gemeinnützigen Wohnbau ist. Bei jedem Wohnbauprojekt wird immer auch umsichtig darauf geachtet, welche Bedürfnisse oder Besonderheiten es vor Ort gibt und bei Bedarf kann im Projekt entsprechend angepasst werden“, informiert Wohnbaureferentin LHStv.in Gaby Schaunig bei der Spatenstichfeier. Dies zeige sich auch an den beiden bereits fertig gestellten Baustufen aus den Jahren 2017 und 2022 mit je 16 Wohneinheiten, Baustufe zwei ist mit der Qualitätsstufe klima:aktiv Silber zertifiziert.

Ein Zuhause für Menschen mit Beeinträchtigung

Schaunig: „Uns ist es nicht nur wichtig, leistbaren Wohnraum zu schaffen, sondern vor allem auch ein nachhaltiges Gesamtkonzept zu verfolgen, von dem die Menschen langfristig profitieren. So wird auch in der dritten Baustufe der Inklusionsgedanke berücksichtigt, eine Wohneinheit wird hier als Trainingswohnen genutzt werden. Bereits bei der zweiten Baustufe wurde ein Wohnkonzept für Menschen mit Beeinträchtigung implementiert, sieben der sechzehn Wohneinheiten sind in Form von zwei Wohnverbünden vermietet.“ Kooperationspartner ist autArK, dieser bietet Voll- und Teilbetreuungsplätze für Menschen mit Behinderung mit dem Ziel an, eine möglichst selbstbestimmte Lebensführung und Weiterentwicklung zu ermöglichen.

„Wohnbauten schaffen, die den Bedürfnissen entsprechen“

Bürgermeister Josef Müller freut sich über das gelungene Wohnbauprojekt in der Gemeinde: „Für kleinere Gemeinden in ländlichen Regionen ist es notwendig, ein lebenswertes Umfeld für junge Menschen, Familien sowie ältere Bewohnerinnen und Bewohner zu bieten, um Abwanderung zu verhindern. Wohnraum ist hier, neben attraktiven Arbeitsplätzen sowie Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen essenziell. Für eine moderne und qualitativ hochwertige Umsetzung garantiert das Kärntner Siedlungswerk.“ Für die Projektumsetzung verantwortlich zeichnet die DWB – Drau Wohnbau Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH: „Als gemeinnütziger Bauträger ist es uns besonders wichtig, Wohnbauten zu schaffen, die den Bedürfnissen entsprechen. Im zweiten Wohngebäude lag der Schwerpunkt auf einem harmonischen Miteinander im Alltag. Hier haben Menschen mit Beeinträchtigungen ein Zuhause gefunden. Die nunmehr dritte und letzte Bauphase dieses Projektes konzentriert sich auf die Verwirklichung von Wohnträumen für Paare und Familien.“ unterstreicht Christian Piber, Geschäftsführer des Kärntner Siedlungswerks.

Fertigstellung im Mai 2025

Die Fertigstellung ist für Mai 2025 geplant, rund 3,5 Millionen Euro beträgt das Investitionsvolumen für die dritte Baustufe. Diese richtet sich in erster Linie an Familien sowie Paare. Es gibt elf Drei-Zimmer-Wohnungen mit rund 80 Quadratmeter und fünf Zwei-Zimmer-Wohnungen mit 54 bis 66 Quadratmeter.