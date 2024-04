Feuerwehren bereiten sich auf Steirisches Leistungsabzeichen vor

Dazu konnte Wehrkommandant Brandrat Johann Eder-Schützenhofer 30

Bewerterkollegen, allen voran den Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter LBDS Christian Leitgeb, begrüßen. Leitgeb präsentierte die Bestimmungen, Änderungen und Erneuerungen für das Feuerwehr-Leistungsabzeichen kurz „FLA“ genannt, theoretisch und auch praktisch für alle Teilnehmer der Bereichsverbände Mürzzuschlag, Bruck an der Mur und Leoben und verwies auf das Fachheft 11, Ausgabe 2024 des ÖBFV das neue überarbeitet wurde. Abschließend wurden noch Visionen und Anregungen für diesen Bewerb in Zukunft angesprochen. Der 58. Landesfeuerwehr-Leistungsbewerb findet am 21./22. Juni 2024 in Kalsdorf bei Graz statt.

©BFVMZ Pusterhofer