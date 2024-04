Reifenwechsel endet im Krankenhaus: Mann klemmt Daumen ein

Lochen am See/Oberösterreich

Zusammen mit einem 55-jährigen Kollegen aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung führte er Arbeiten am Lkw durch, darunter auch einen Reifenwechsel. Während der jüngere Mann einen druckluftbetriebenen Schlagschrauber bediente, hielt der 57-Jährige die Verlängerung samt Nuss und Radmutter fest, um ihn zu unterstützen. Unglücklicherweise geriet sein Daumen in die drehende Verlängerung, als sein Handschuh erfasst wurde, was zu schweren Verletzungen führte. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber „Martin 3“ ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.