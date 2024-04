Hockey-Damen wollen in die Top-Division

Das Team um Anna Meixner peilt vor Heimpublikum eine Top-2-Platzierung an, womit man im kommenden Jahr in der höchsten WM-Kategorie vertreten wäre. Nach 2009 und 2017 ist Österreich erneut Gastgeber einer Damen WM Division. Am 21. April 2017 beendeten Österreichs Damen die damalige Heim-WM in Graz mit einem 6:1-Sieg über Dänemark. 2024 soll dabei gelingen, was in den vergangenen Jahren Anna Meixner & Co. knapp verwehrt blieb: der Aufstieg in die Top Division.

Zuschauer als Vorteil

Mit Antonia Matzka, Theresa Schafzahl, Anna Meixner, Annika Fazokas, Tamara Grascher und Charlotte Wittich sind sechs Spielerinnen 2024 dabei, die das Feeling einer Heim-WM aus 2017 kennen. „Ich denke, der größte Vorteil dieses Jahr wird die sechste Spielerin auf dem Eis sein, in Form der Zuschauer, die für uns sind“, unterstreicht Anna Meixner den Vorteil vor Heimpublikum zu spielen.

Tickets sind ab sofort über Ö-Ticket verfügbar.