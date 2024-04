Fenster aufgebrochen: Täter verschafften sich Zutritt in Einfamilienhaus

Am 4. April 2024 in der Zeit zwischen 10.45 und 16.00 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter durch Aufbrechen eines gekippten Fensters Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Villach. Aus dem Haus wurde Bargeld in bis dato unbekannter Höhe gestohlen. Spurensicherung wurde vor Ort durchgeführt. Die Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts laufen.