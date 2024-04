Leck bei Metalltank entdeckt: Heizölaustritt sickerte in die Erde

Am Donnerstagvormittag, dem 4. April 2024, wurde ein Leck im Metalltank entdeckt, wodurch eine nicht genau bekannte Menge Heizöl freigesetzt wurde. Dieses gelangte anschließend sowohl in das Erdreich als auch in das Oberflächenkanalnetz, welches letztendlich in den Gerberbach und die Drau mündet.

Nachbar bemerkte Heizölgeruch

Gegen 16.05 Uhr bemerkte ein Anwohner einen unangenehmen Geruch nach Heizöl im Bereich des Gerberbachs und informierte sofort die Leitstelle Tirol. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Sillian und Strassen trafen schnell ein, um Erstmaßnahmen zu ergreifen, darunter die Errichtung einer Ölsperre sowie die Entleerung und Reinigung eines Oberflächenwasserschachtes. Die genaue Auswirkung der Umweltbeeinträchtigung wird derzeit von den Behörden untersucht.