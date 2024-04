Generalsanierung Brettfalltunnel: 1. Bauphase startet am Montag

Der Brettfalltunnel ist das Eingangstor in das Zillertal. Um diese wichtige Anbindung langfristig zu sichern, startet nun wie bereits angekündigt am kommenden Montag, 8. April, die Generalsanierung des in die Jahre gekommenen Tunnels. In insgesamt drei Bauphasen werden bis 2026 unter anderem der Fahrbahnbelag erneuert und die Innenschale des Tunnels saniert, Verkehrserfassungs- und Verkehrssteuerungssysteme überholt und die Tunnellüftung sowie -beleuchtung auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Sämtliche Arbeiten werden in der laut Verkehrsanalyse verkehrsärmeren Zeit durchgeführt. In der ersten Bauphase bis Sommer dieses Jahres ist der Tunnel nur taleinwärts befahrbar, talauswärts wird der Verkehr über die L 218 Rotholzer Straße durch das Ortsgebiet von Strass im Zillertal bzw. die B 171 Tiroler Straße geführt.

Anrainerschutz

Dazu wurde ein eigenes Verkehrskonzept entwickelt. Ziel ist es, die Belastung für Anrainer so gering wie möglich zu halten und ein Ausweichen des Verkehrs im vorderen Zillertal von der B 169 Zillertalstraße auf das untergeordnete Straßennetz zu verhindern. Alle Infos zur Generalsanierung sowie zu der vorbereiteten Verkehrsführung finden sich unter www.tirol.gv.at/brettfalltunnel.