Führerscheinentzug: Kärntner auf Kokain in Salzburg erwischt

Am Donnerstag, den 4. April 2024, führte die Polizei im Bezirk Tamsweg Schwerpunktkontrollen in Bezug auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durch. Am Nachmittag hielten die Beamten einen Kärntner im Ortsgebiet von Tamsweg an. Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise – auffallend langsame Geschwindigkeit, es bildete sich sogar ein Rückstau hinter dem Fahrzeuglenker – und seines auffälligen Verhaltens bei der Kontrolle wurden mit dem 34-jährigen Kärntner ein Alkotest und ein Drogenschnelltest durchgeführt.

Positiver Drogenschnelltest

Der Alkotest verlief negativ, der Drogenschnelltest positiv auf Kokain. Bei der klinischen Untersuchung stellte der untersuchende Arzt die Fahruntauglichkeit fest. Dem 34-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen und er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Tamsweg angezeigt.