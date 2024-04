Raub am Bau: Serientäter wurde gefasst

Durch umfangreiche Ermittlungen von Bediensteten des Koordinierten Kriminaldienstes des Bezirkes Hollabrunn konnten 29 Straftaten in den Bezirken Hollabrunn, Krems an der Donau, Zwettl, St. Pölten-Land, Bruck an der Leitha, sowie 1100 Wien und 1210 Wien mit einer Gesamtschadenssumme von rund 272.500 Euro geklärt werden. Ein 31-jähriger Beschuldigter aus dem Bezirk Hollabrunn wurde in die Justizanstalt Krems an der Donau eingeliefert.

Diebesgut bei Hausdurchsuchung sichergestellt

Ein vorerst unbekannter Täter stahl am 22. September 2023, gegen 17.20 Uhr, im Gemeindegebiet von Gedersdorf eine Zugmaschine samt angekoppelten Wasserfass. Bedienstete der Polizeiinspektion Haugsdorf fanden die gestohlene Zugmaschine am 29. Jänner 2024 im Gemeindegebiet von Unterretzbach auf. Die Amtshandlung wurde vom Koordinierten Kriminaldienst des Bezirkes Hollabrunn übernommen. Durch erste Ermittlungen konnte ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk Hollabrunn als Beschuldigter ausgeforscht werden. Bei einer Hausdurchsuchung auf einem Betriebsgelände im Gemeindegebiet von Jetzelsdorf konnten eine im Juli 2021 im Gemeindegebiet von Guntersdorf gestohlene Rüttelplatte sowie ein im Dezember 2021 im Gemeindegebiet Haugsdorf gestohlener Baustellenkompressor aufgefunden und sichergestellt werden. Weiters wurde bei dem Beschuldigten eine geringe Menge Suchtmittel gefunden und sichergestellt . Für den Abtransport des Diebesguts soll der Beschuldigte einen Klein-LKW mit Ladevorrichtung benutzt haben.

Lange Liste an Straftaten

Der Beschuldigte zeigte sich großteils geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

Durch weitere umfangreiche Ermittlungen und Spurenauswertungen konnten dem Beschuldigten folgende weitere Straftaten in den Bezirken Hollabrunn, Krems an der Donau Land, Zwettl, St. Pölten Land sowie im 10. und 21. Bezirk in Wien in der Zeit von Mai 2021 bis Jänner 2024 zugeordnet werden: drei schwere Diebstähle, vier Einbruchsdiebstähle, neun Diebstähle, fünf Hehlereien, drei Urkundenunterdrückungen, ein schwerer Betrug sowie der Besitz falscher oder verfälschter besonders geschützter Dokumente. Der Beschuldigte soll bei den Straftaten überwiegend Baumaschinen, Fahrzeuge, Schalungsmaterial und Baumaterialen gestohlen haben. Weiters konnte durch die Spurenauswertung der Diebstahl von mehreren Lkw-Batterien im Februar 2022 im Stadtgebiet von Korneuburg zugeordnet werden. Der 31-Jährige wurde diesbezüglich der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.04.2024 um 12:24 Uhr aktualisiert