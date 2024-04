Einsatz: Wasserretter holten Passagiere von Schiff am Wörthersee

An Land gebracht

Am Freitagnachmittag wurden die Freiwilligen Feuerwehren Töschling und Velden am Wörthersee sowie die Wasserrettungseinsatzstellen Velden und Pörtschach zum Einsatz alarmiert. Der Grund: Ein Schiff der WSG Wörthersee Schifffahrt GmbH hatte sich in einer Bojenleine verfangen und konnte nicht mehr weiterfahren.

Wasserretter holten Passagiere vom Schiff

„Zirka 15 bis 20 Passagiere wurden in der Folge in Booten von uns an Land gebracht“, erklärt Gerd Mühlmann, Einsatzstellenleiter der Veldener Wasserrettung, im Gespräch mit 5 Minuten. Die Taucher der Feuerwehr setzen nun alles daran, das Schiff zu befreien.