Gabelstapler fing während der Verladearbeiten plötzlich Feuer

Beim Durchführen von Verladearbeiten auf einem Firmengelände in Wolfsberg geriet am Freitag plötzlich ein Stapler in Brand. Sofort rückten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsberg zum Einsatz aus. In der Folge konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Jedoch entstand am Stapler ein Totalschaden. „Das Feuer brach vermutlich im Bereich der Batterien aus“, teilt die Polizei abschließend mit.