Unfall: 15-jährige Mopedlenkerin übersah Auto

Die 15-Jährige wollte mit ihrem Moped am Freitagnachmittag von einer Gemeindestraße in Greuth in Richtung Durchzugstraße einbiegen. Dabei übersah sie eine von links kommende 52-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk St. Veit an der Glan. In der Folge kam es zu einer Kollision. „Die Mopedlenkerin wurde nach der medizinischen Erstversorgung mit Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert“, teilt man seitens der Polizei abschließend mit.