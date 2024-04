25 Grad im April: Samstag schießen die Temperaturen in die Höhe

Am Samstag präsentiert sich das Wetter von seiner sonnigen Seite! Hinzu kommen in Kärnten beinahe sommerliche Temperaturen. Zum ersten Mal in diesem Jahr soll die Anzeige am Thermometer auf über 25 Grad klettern – und das im April!

Wetter bringt Saharastaub mit sich

Die milde Südströmung bringt in den nächsten Tagen aber auch wieder Saharastaub nach Europa. „Nach aktuellem Stand der Prognose wird das aber in Österreich nicht so stark ausfallen wie am letzten Wochenende“, erklären die Meteorologen von Geosphere Austria abschließend.