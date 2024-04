Profi-Radsportler messen sich beim Wörthersee Gravel Race

Die Veranstaltung erstreckt sich über das Wochenende vom 6. bis 7. April, wobei der Hauptbewerb am Sonntag stattfindet. Die Strecke führt die Teilnehmer von Velden über Rosegg und Föderlach zum Faaker See, weiter über den Orainsattel nach St. Jakob im Rosental und zurück nach Velden. Der Rundkurs von 48 Kilometern wird von den Profis dreimal absolviert und gilt als Qualifikationsrennen für die UCI Gravel World Championships 2024. Neben dem Wettbewerb für Profis und ambitionierte Gravel Biker finden aber auch Bewerbe für Freizeit-Offroad-Biker statt.

Teilnehmerlimit musste sogar erhöht werden

Obwohl es das erste Jahr am Wörthersee sei, war das Interesse überwältigend. Das Teilnehmerlimit wurde aufgrund der hohen Nachfrage von 1.000 auf 1.200 Teilnehmer erhöht. Die Anmeldungen sind seit dem 23. Februar 2024 ausverkauft. Roland Sint, Geschäftsführer der Region Wörthersee Rosental, betont: „Wir freuen uns sehr über den Zuspruch, den das Rennen erfährt und hätten nicht damit gerechnet, dass es so schnell ausverkauft ist. Das ist ein Schub für Region in puncto Radsport und Saisonverlängerung.“

Profirennen am Sonntag

Beim Profirennen am Sonntag mit am Start ist unter anderem Alban Lakata. Er zählt zu den Top 5 der weltweit erfolgreichsten Mountainbiker: „Wichtig ist, dass man die Strecke und die Knackpunkte kennt. Es ist Saisonstart und ich muss für mich selbst schauen wie ich drauf bin. Auf alle Fälle habe ich meine Hausaufgaben im Winter gemacht.“ Für Zuschauer bieten sich übrigens zahlreiche Hotspots entlang der Strecke an, um die Radsportler anzufeuern. Besonders empfehlenswert sind die Labestationen am Faaker See beim Arneitz und in Aich beim Streklhof, wo die Teilnehmer auf ihrem Weg unterstützt werden.