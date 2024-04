Gedenktafel am Dr.-Arthur-Lemisch-Platz enthüllt

Am Samstag

1918 wurde er zum Landesverweser – damals sogenannter Vertreter des Landeshauptmannes – gewählt und bekleidete dieses Amt bis Juli 1921. Somit leitete er während dieser kritischen und angespannten Zeit des Kärntner Abwehrkampfes und der Volksabstimmung gekonnt, klug und ruhig das Land. Am 15. Juni 1927 wurde er zu Kärntens Landeshauptmann gewählt und hatte dieses Amt bis zum 21. Jänner 1931 inne. „Dr. Arthur Lemisch war ein bedeutender Politiker für unser Land. Ich bedanke mich beim Kärntner Abwehrkämpferbund und vor allem bei dem verstorbenen Klagenfurter Gemeinderat Reinhold Gasper für die Initiativen. Diese Tafel war längst fällig, denn bis vor einigen Jahren stand an diesem Platz bereits ein Denkmal“, so Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten).

Gedenktafel am Dr.-Arthur-Lemisch-Platz

Drei Jahrzehnte lang war der ehemalige Landeshauptmann in der Politik tätig. In einer der krisenreichsten Zeiten Kärntens war er Ruhepol und hielt das Land, das drohte bei der Entstehung der Nationalstaaten auseinandergerissen zu werden, zusammen. Um ihn zu ehren, wurde am Dr.-Arthur-Lemisch-Platz eine Gedenktafel angebracht. Der Kärntner Abwehrkämpferbund und der verstorbene Gemeinderat Reinhold Gasper haben den Impuls für dieses Andenken gesetzt.