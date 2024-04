Summerfeeling: Graz begrüßt den Frühling mit 28 Grad!

Eine angenehme milde Südströmung sorgt derzeit für ein vorzeitiges Erblühen des Frühsommers in der Region. Die Daten von verschiedenen Messstellen der GeoSphere Austria bestätigen diese warmen Temperaturen: An der Universität Graz wurden gegen 14 Uhr 25,7 Grad gemessen, am Lendplatz sogar 26,8 Grad und in Straßgang ebenfalls 25,7 Grad. Um 15 Uhr verzeichnete die Wetterstation der GeoSphere Austria in Graz Lendplatz sogar 28 Grad!

Ein Blick auf die nächsten Tage

Ein Blick auf die Wetterprognose zeigt, dass sich das sommerliche Wetter auch in den nächsten Tagen fortsetzen könnte. Ein Grund mehr, das schöne Wetter zu genießen und die warmen Temperaturen in vollen Zügen auszukosten.

Hier ist es in Graz am wärmsten: Graz Lendplatz: 28 Grad Graz Uni: 26.6 Grad Graz Straßgang: 26.1 Grad Frohnleiten: 26.4 Grad Messungen um 15 Uhr

Quelle: GeoSphere Austria

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.04.2024 um 16:20 Uhr aktualisiert