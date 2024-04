Gleitschirm klappte zusammen: 35-Jähriger stürzte kurz vor Landung ab

Ein 35-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach startete am Samstag mit seinem Gleitschirm vom Startplatz in Tröbach in der Gemeinde Lurnfeld. Nach zirka 20 Minuten Flugzeit setzte er zum Landeanflug in Göriach an. Dabei dürfte er nördlich einer Baumgruppe nach rechts gedreht und kurz aufgestiegen sein.

Zu stark an der Bremse gezogen

Laut eigenen Angaben habe er in der Folge zu stark an der Innenbremse gezogen, woraufhin der Gleitschirm kurz zusammenklappte. Noch bevor sich der Schirm wieder öffnen konnte, prallte der Mann aus zirka fünf Metern Höhe auf der Wiese auf. Dabei erlitt er Verletzungen und musste von der Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht werden.