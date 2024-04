Kletternde Temperaturen: Steirer genießen Sonne bei über 25 Grad!

Eine angenehme milde Südströmung sorgt derzeit für ein vorzeitiges Erblühen des Frühsommers in der Region. Die Daten von verschiedenen Messstellen der GeoSphere Austria bestätigen diese warmen Temperaturen.

In Graz beeindruckende 28 Grad!

Am Lendplatz in Graz wurden beeindruckende 28 Grad gemessen. Doch auch abseits der Stadt ist von der Kälte keine Spur mehr, die Temperaturen klettern nach oben. Die Messwerte der Geosphere Austria um 15 Uhr verzeichnen in verschiedenen Regionen der Steiermark beeindruckende Werte: In Hall und Admont wurden 25,5 Grad gemessen, in Mooslandl ebenso. Leoben meldet 26,6 Grad, während es in Bruck an der Mur sogar 27,1 Grad sind.

Auch hier wurde die 25-Grad-Marke geknackt

Auch in anderen Städten und Gemeinden der Steiermark herrscht ein wahres Sommerparadies: Kapfenberg, Köflach, Gleisdorf, Hartberg, Fürstenfeld, Feldbach, Bad Radkersburg, Deutschlandsberg, Leibnitz-Wagna und Bad Gleichenberg verzeichnen alle Temperaturen jenseits der 25-Grad-Marke.

Quelle: GeoSphere Austria