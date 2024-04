Letzter Wunsch erfüllt: Anna’s bewegender Abschied auf dem Bauernhof

Veröffentlicht am 6. April 2024, 18:28 / ©Montage: Rollende Engel

Auf einem Bauernhof in Niederösterreich, wurde der letzte Wunsch einer tapferen Dame erfüllt. Unterstützt von den engagierten Mitgliedern der „Die Rollenden Engel“ wurde Anna, eine 77-jährige Dame in einem Zustand schwerer Krankheit, in ihrem letzten Wunsch begleitet.

Dringende Anfrage an die Rollenden Engel

Die Geschichte begann mit einer geplanten Wunscherfüllung, die sich als unerfüllbar erwies. Doch das Schicksal führte die ehrenamtlichen Wunscherfüller Birgitt, Theresa und Florian auf einen anderen Weg. Kurz vor ihrem Stützpunkt in Wels erreichte sie eine dringende Anfrage von Anna, die sich auf der Palliativstation befand und sich in einem rapiden Zustandsverfall befand.

Ihr letzter Wunsch:

Das Team reagierte sofort und koordinierte mit dem Krankenhaus, um alle notwendigen Details zu klären. Die Zeit drängte, aber ihr Engagement kannte keine Grenzen. Innerhalb von 20 Minuten waren sie im Krankenhaus und übernahmen Anna, die trotz ihres schlechten Zustands einen letzten Wunsch hatte: ihren geliebten Bauernhof und ihre Familie zu sehen.

Nur wenige Stunden später verstarb Anna

Mit größter Vorsicht und Einfühlungsvermögen brachten die Rollenden Engel Anna zu ihrem Bauernhof, wo bereits ihre Familie und Freunde auf sie warteten. In der vertrauten Umgebung ihres Zuhauses konnte sie kostbare Momente mit ihren Liebsten verbringen. Selbst ihre geliebte Katze, die auf der Trage Platz nahm, trug zur Wärme und Verbundenheit bei. Nur wenige Stunden nach dieser bewegenden Erfahrung verließ Frau Anna diese Welt.