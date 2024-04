VCÖ schlägt Alarm: Steirer radeln & Diebe schnappen zu

Veröffentlicht am 6. April 2024, 20:00 / ©Montage: Canva Pro

Besonders betroffen ist die Landeshauptstadt Graz, wo die meisten Diebstähle gemeldet wurden. Ermutigend hingegen ist die Situation im Bezirk Murau, der mit nur drei Fahrraddiebstählen österreichweit den niedrigsten Wert aufweist. Dennoch bleibt die Aufklärungsquote mit rund neun Prozent alarmierend niedrig.

Ausreichende Fahrradparkplätze werden benötigt

Der VCÖ appelliert daher an die Verantwortlichen, verstärkt sichere Fahrradabstellplätze an stark frequentierten Orten wie Freizeiteinrichtungen, Einkaufsstraßen und Bahnhöfen einzurichten. „Immer mehr Menschen nutzen das Fahrrad als Verkehrsmittel. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, ausreichend Parkmöglichkeiten für Fahrräder zu schaffen, besonders an Orten, die stark frequentiert sind“, betont VCÖ-Sprecher Christian Gratzer.

Tipps wie du dein Fahrrad vor Diebstahl schützt

Neben der Bereitstellung von sicheren Abstellplätzen liegt es auch in der Verantwortung der Radfahrer, das Risiko eines Diebstahls zu minimieren. Der VCÖ empfiehlt, das Fahrrad stets abzusperren und ein hochwertiges Fahrradschloss zu verwenden. Zudem sollten die Rahmennummern der Fahrräder notiert werden, um im Falle eines Diebstahls eine Rückverfolgung zu ermöglichen.