Mit dabei waren hochkarätige Gäste aus dem Motorsport-Lager: Heinz Kinigadner, KTM Motorsport-Berater und Wings for Life Gründer, Erich Wolf, General Manager des Red Bull Rings in Spielberg und Michael Walkner, Österreichs Aushängeschild in der FIM Hard Enduro Weltmeisterschaft. Durch die Pressekonferenz führte ServusTV Motorsport-Experte Andreas Gröbl, der auch die diesjährige Live-TV Übertragung des Red Bull Erzbergrodeo auf ServusTV kommentieren wird.

Größtes Motorrad-Offroad-Festival geht in die nächste Runde

Neben den renommierten Rennbewerben am „Eisernen Giganten“ hat sich das Red Bull Erzbergrodeo längst einen Namen als das größte Motorrad-Offroad-Festival der Szene erarbeitet. Mit vielen Side-Events, einem aufwändigen Rahmenprogramm, Zuschauer-Zonen an den spektakulärsten Streckenteilen und täglicher Partystimmung im legendären Erzberg Festzelt wird den Besuchern und Fans aus aller Welt ein ganz besonderes und lang anhaltendes Erlebnis der Extreme Enduro Action geboten. Erfreulich ist auch die Altersstruktur der Teilnehmer und Besucher. „Wir haben bei den Teilnehmern knapp 60 Prozent in der Altersklasse zwischen 18 und 29 Jahren, und auch bei den Besuchern haben die Jungen längst das Ruder übernommen. Ein sehr positives Zeichen für den Hard Enduro Sport, das uns ganz besonders freut.“, so Veranstalter Karl Katoch.

Red Bull Erzbergrodeo 2024: neues Rennstrecken-Layout sorgt für noch mehr Action

„Der Begriff Extreme Enduro wurde am Erzberg geboren, das kann man in aller Deutlichkeit so sagen.“, sagt Offroad-Motorsport-Legende Heinz Kinigadner mit aller Bestimmtheit. Das Schwierigkeitsniveau der Red Bull Erzbergrodeo Rennbewerbe ist international berüchtigt und wird seit Beginn der Veranstaltung im Jahr 1995 ständig „nachgeschärft“. So bleibt das weltweit einzigartige Rennen die Benchmark der Hard Enduro Szene und trennt alljährlich die Spreu vom Weizen, nur eine Handvoll der 500 Red Bull Erzbergrodeo Starter erreicht das Ziel innerhalb der 4-stündigen Renndauer. 2024 wird das Layout der Red Bull Erzbergrodeo Rennstrecke erneut angepasst. Die wichtigste Neuerung: der vielleicht legendärste Streckenabschnitt „Carl’s Dinner“ wird den Teilnehmern bereits im ersten Drittel der knapp 35 Kilometer langen und extrem selektiven Strecke serviert! Der insgesamt 3.700 Meter lange Abschnitt führt über ein Meer aus Felsbrocken, die teilweise mannshohe Dimensionen erreichen und sogar die Weltspitze im Hard Enduro Sport an ihre Grenzen bringt. „Wir teilen das Dinner heuer in zwei Teile und bauen es im ersten Teil des Rennens ein. So bieten wir auch ambitionierten Amateuren die Möglichkeit, ihr Fahrkönnen an diesem Streckenteil zu beweisen – natürlich im Bild der Live TV-Übertragung bei ServusTV und auf Red Bull TV!“, so Katoch.

Das härteste Fahrsicherheitstraining der Welt

Mit der Red Bull Driving School präsentieren die Veranstalter ein Highlight am „Berg aus Eisen“, das sich an Führerscheinneulinge richtet. Durch einen Online-Bewerbungsprozess werden 10 taffe Teilnehmer gesucht, welche nach bestandener B-Führerschein-Prüfung ihre Fahrtechnik, abseits der gewöhnlichen Straßenverkehrsordnung, auf die Probe stellen möchten. Unter fachkundiger Anleitung wartet beim „härtesten Fahrsicherheitstraining der Welt“ dann das Erlernen der richtigen Drifttechnik, riskanter Bremsmanöver und Kurventechnik auf die Teilnehmer. Die Red Bull Driving School findet am 1. Juni 2024 im Rahmen des Red Bull Erzbergrodeo statt. Am 2. Juni 2024 erleben die Teilnehmer dann das spektakulärste Hard Enduro Race der Szene hautnah.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.04.2024 um 14:05 Uhr aktualisiert