Rekord: Frühester 30er der österreichischen Messgeschichte geknackt!

Der April der macht was er will. Eine milde Südströmung sorgt für hohe Temperaturen. Heute am Sonntag, den 7. April 2023, erreicht die ganze Steiermark noch höhere Temperaturen als gestern. Bruck an der Mur knack als erster die 30-Grad-Marke! Die Unwetterzentrale (UWZ) berichtet von Temperaturen von 30 Grad in Bruck an der Mur. Vor der GeoSphere Austria wurden um 16 Uhr 29,4 Grad verzeichnet. Auch in Graz am Lendplatz wurde die 30-Grad-Marke erreicht! Damit verzeichnen wir den frühesten 30er in der österreichischen Messgeschichte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.04.2024 um 17:52 Uhr aktualisiert