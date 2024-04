Vorsorge kennt kein Alter: Pflegeoffensive in Seeboden

Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn

beispielsweise ein Elternteil plötzlich auf Hilfe angewiesen ist? Hast du gewusst, dass

sogar schon einfache Unterstützungen, wie der tägliche Einkauf, als Pflegehilfe eingestuft

werden könnten? Welche Hürden muss ich bewältigen, und wo kann ich Hilfe finden?

Zu diesen essenziellen Fragen startet die Marktgemeinde Seeboden im Jahr 2024

gemeinsam mit Perspektivo eine einzigartige Veranstaltungsreihe. Der Fokus liegt dabei bei den Angehörigen, die oft unvorbereitet und ohne bewusste Entscheidung in die Rolle der helfenden Pflegekraft schlüpfen.

Aufklärung & Tipps

Die Veranstaltungsreihe bietet nicht nur Aufklärung über bedeutende Pflegeirrtümer, sondern vermittelt auch praktische Tipps für den Alltag und hilft bei der Klärung zahlreicher organisatorischer Herausforderungen. „Wir nehmen die Zuhörer mit auf eine Reise, die für jeden von uns relevant sein könnte“, erklärt Birgit Brandstätter, Expertin für Gesundheit und Pflege von Perspektivo. „Egal, ob Sie derzeit eine pflegende Rolle übernehmen oder nicht – die Wahrheit ist, wir wissen nie, ob wir nicht vielleicht schon morgen selbst zu Pflegekräften werden“, betont sie.

Einladung zur Stärkung und Vorbereitung

Die Auftaktveranstaltung findet am 11. April 2024, um 18.30 Uhr im Kulturhaus Seeboden

statt und ist weit mehr als eine Informationsveranstaltung. Sie ist eine Einladung zur

persönlichen Stärkung und Vorbereitung auf mögliche, zukünftige Pflegeherausforderungen und richtet sich an alle Interessierten und Angehörigen. Weitere Folgeveranstaltungen finden am 13. Juni 2024 mit Physiotherapeutin Maria Arrich, sowie am 15. Oktober 2024 mit Julia Lach-Scheiflinger, Expertin für Stress- und Burnoutprävention von Perspektivo im Kulturhaus in Seeboden statt.