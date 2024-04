Verkehrschaos: Auto-Lenkerin verliert Kontrolle und blockiert Fahrbahn

Am Vormittag

Veröffentlicht am 7. April 2024, 17:59 / ©M. Hausegger / Rotes Kreuz Steiermark

Eine 63-jährige deutsche Staatsangehörige verlor gegen 8.50 Uhr aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, welches daraufhin quer zur Fahrbahn zum Stillstand kam.

Ins Krankenhaus eingeliefert

Die Behinderungen auf der Richtungsfahrbahn Norden dauerten von 8.50 bis 10.20 Uhr an und waren erheblich. Lastkraftwagen mussten aufgrund des querstehenden Autos das Entfernen des Unfallfahrzeugs sowie die Aufräumarbeiten abwarten. Personenkraftwagen konnten die Unfallstelle währenddessen einspurig über den Pannenstreifen passieren. Die 63-jährige Unfalllenkerin wurde zur medizinischen Abklärung mit einem Rettungswagen in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol eingeliefert.