Jugendliche (17 und 18) prallten bei Quad-Fahrt gegen mehrere Bäume

Veröffentlicht am 7. April 2024, 18:15 / ©Montage: Canva Pro

Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land war mit seinem Quad am Samstag, den 6. April 2024 gegen 15.30 Uhr gemeinsam mit einem 17-jährigen Freund aus dem Bezirk Steyr-Land auf der Grübler Gemeindestraße im Gemeindegebiet von Schenkenfelden von Reichenau kommend Richtung Zentrum Schenkenfelden unterwegs.

Sie prallten gegen mehrere Bäume

Aus bisher ungeklärter Ursache kamen sie im Ortschaftsbereich Schild auf einem geraden Straßenstück mit dem Quad von der Fahrbahn ab und prallten in einem angrenzenden Wald gegen mehrere Bäume. Beide wurden schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 10“ bzw. mit der Rettung in das Kepler Uniklinikum nach Linz bzw. in das Klinikum Freistadt gebracht.