Bissiger Unfall: Radfahrer biegt falsch ab und wird von Hund gebissen

Ein 69-Jähriger aus dem Bezirk Mattersburg (Burgenland) war mit seinem Rennrad am 7. April 2024 gegen 14.10 Uhr im Bereich St. Johann am Walde unterwegs. Als er irrtümlich abbog und in einer dortigen Hauszufahrt wenden wollte, wurde er durch den neunjährigen freilaufenden Haushund in den linken Unterschenkel gebissen. Der 54-jährige Hundehalter schritt unverzüglich ein und verständigte die Rettung. Der 69-Jährige wurde verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Ried gebracht.