Saharastaub im Westen: Trüber Himmel und lebhafte Winde im Anmarsch

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen wie das Wetter am Montag in Österreich wird: Im Westen könnte der Himmel durch Saharastaub etwas getrübt werden. Der Wind weht vorwiegend aus Südost bis Südwest und ist besonders in den Föhntälern entlang der Alpennordseite, im Wiener Becken und am Alpenostrand mäßig bis teilweise lebhaft. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 8 und 15 Grad, während die Tageshöchsttemperaturen warm werden und Werte zwischen 25 und 29 Grad erreichen.