Frontalcrash: 15-Jähriger schwer verletzt

Am 7. April 2024, gegen 16.15 Uhr fuhr ein 15-jähriger Österreicher mit seinem Mofa in Absam entlang der L-8 (Dörferstraße) von Westen kommend in Richtung Osten. Am Motorroller fuhr ein 16-Jähriger mit. Zeitgleich lenkte ein 43-jähriger Österreicher ein Auto auf der L-8 in die entgegengesetzte Richtung.

Kontrolle verloren

Im Kreuzungsbereich der Dörferstraße mit dem Nuelweg fuhr der Moped-Lenker aus bisher unbekannter Ursache über die Gehsteigkante, verlor dadurch die Kontrolle über das Mofa und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit dem bereits angehaltenen Auto des 43-Jährigen zusammenstieß.

Beifahrer nur leicht verletzt

Der 15-jährige Mofa-Lenker wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und nach notärztlicher Versorgung in das Krankenhaus Hall i. T. eingeliefert. Der am Sozius mitfahrende 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in das Krankenhaus gebracht. Die Auto-Insassen blieben unverletzt. Am Mofa entstand Totalschaden. Das Schadensausmaß am PKW kann derzeit noch nicht angegeben werden.