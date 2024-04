Mittels „Speed-Dating“: Kärntner Tourismus sucht nach Angestellten

Veröffentlicht am 8. April 2024, 10:16 / ©5 Minuten

Gleichzeitig suchen auch dutzende heimische Betriebe händeringend nach Personal für die kommende Sommersaison. Die Fachgruppen Gastronomie und Hotellerie der Wirtschaftskammer Kärnten unterstützen gemeinsam mit dem AMS Kärnten Betriebe und Arbeitssuchende bei der Tourismus-Jobbörse „Sommer 2024“.

„Unzählige Bewerbungsgespräche“

50 Gastronomie- und Hotelbetriebe bieten dabei rund 500 Jobs in Form von „Speed Dating“ an. Betriebe und Arbeitssuchende können dadurch in wenigen Stunden unzählige Bewerbungsgespräche führen. Vor Ort sind Stefan Sternad, WK-Obmann der Gastronomie Kärnten, und Peter Wedenig, Landesgeschäftsführer des AMS Kärnten.