Security und Helfer kamen zu Sturz: Britischer Gast (23) verletzt!

Veröffentlicht am 8. April 2024, 18:06 / ©Montage: Canva Pro

Am 1. April 2024, gegen 1.45 Uhr brachte ein Security in einem Lokal in Sölden einen 23-jährigen britischen Gast aus dem Lokal. Ein bisher unbekannter Mann (trug Schildkappe, helle Kleidung und vermutlich einen Bart) unterstützte den Security dabei. Bei einem Stiegenaufgang kamen der Security und der 23-Jährige zu Sturz. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Mann. Beim Einschreiten des Security zog sich der Brite Verletzungen zu. Der unbekannte Mann, bzw. Zeugen des Vorfalles werden ersucht sich bei der PI Sölden (Tel. 059133/7108) zu melden.