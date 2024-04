Schwer verletzt: Motorradfahrerin (54) von Lastwagen erfasst

Am 8. April 2024, um 16.40 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Österreicher mit einem Klein-Lastkraftwagen in Innsbruck die Elisabethstraße in Richtung Westen. Zum gleichem Zeitpunkt befuhr eine 54-jährige Österreicherin mit ihrem Motorrad die Falkstraße in Richtung Norden.

Ins Krankenhaus eigeliefert

An der Kreuzung Falkstraße – Elisabethstraße hielt die Frau an der Stoppstraße kurz an und fuhr dann ohne auf den Vorrangberechtigten Lastkraftwagen-Lenker zu achten in die Kreuzung ein. Dabei touchierte die Motorradlenkerin den hinteren linken „Radlauf“ des Klein-Lastkraftwagens, kam zu Sturz und wurde schwer verletzt. Sie wurde von der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Der Lastkraftwagen-Lenker blieb unverletzt. Das Motorrad wurde beschädigt.