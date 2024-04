Motorradfahrer (22) stürzt 5 Meter über Böschung hinab

Am 8. April 2024, um 16.05 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Deutscher mit seinem Motorrad in Hinterriß auf der Rißtalstraße (L 282) in Richtung Deutschland. Er verlor aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad, geriet über den linken Fahrbahnrand hinaus und stürzte ca. fünf Meter über die dortige Böschung. Er erlitt Verletzungen an der rechten Schulter und wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Murnau geflogen.